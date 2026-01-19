FT: вопрос Гренландии изменил повестку встречи в Давосе

Советники лидеров западных государств по вопросам национальной безопасности скорректировали повестку предстоящей встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, в обсуждение был добавлен вопрос, связанный с Гренландией.
Первоначально планировалось, что основное внимание на встрече будет уделено поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Однако позднее было принято решение расширить круг тем, чтобы затронуть и ситуацию вокруг Гренландии, которая в последнее время приобрела особую актуальность.
По данным издания, переговоры советников состоятся 19 января. Ожидается, что обсуждение пройдет в закрытом формате и будет посвящено вопросам стратегической безопасности и координации позиций западных стран.
Ранее сообщалось, что Европейский парламент приостанавливает процедуру запланированной ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами на фоне заявлений и угроз со стороны президента США Дональда Трампа.