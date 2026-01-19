FT: вопрос Гренландии изменил повестку встречи в Давосе

Первоначально планировалось, что основное внимание на встрече будет уделено поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Однако позднее было принято решение расширить круг тем, чтобы затронуть и ситуацию вокруг Гренландии, которая в последнее время приобрела особую актуальность.