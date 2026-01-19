Глава Еврокомиссии обсудила Гренландию с лидерами ЕС и НАТО

Поводом для срочных обсуждений стало решение президента США Дональда Трампа, объявленное 17 января, о введении с февраля пошлин в размере 10% на товары из ряда европейских стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. В дальнейшем ставка должна возрасти до 25%. Эти меры, согласно заявлению, будут действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка о покупке США острова Гренландия.