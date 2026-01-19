В материале британской газеты The Guardian утверждается, что молчаливое одобрение со стороны Европейского союза принудительной продажи Гренландии Соединённым Штатам послало бы крайне негативный сигнал украинскому руководству.
Издание указывает, что нынешняя сдержанная реакция европейских лидеров, их попытки ограничиться дипломатическими каналами без применения решительных ответных мер или санкций, свидетельствуют о провале стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.
Ранее в Китае заявили об огромном давлении на Киев в переговорном процессе.
