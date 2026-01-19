Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Согласие ЕС на продажу Гренландии обернется катастрофой для Киева, заявили в Британии

В материале британской газеты The Guardian утверждается, что молчаливое одобрение со стороны Европейского союза принудительной продажи Гренландии Соединённым Штатам послало бы крайне негативный сигнал украинскому руководству.

В материале британской газеты The Guardian утверждается, что молчаливое одобрение со стороны Европейского союза принудительной продажи Гренландии Соединённым Штатам послало бы крайне негативный сигнал украинскому руководству.

Несмотря на то, что Гренландия покинула предшественника ЕС ещё в 1985 году, согласие на такую сделку, навязанную члену Евросоюза, стало бы катастрофой для имиджа ЕС как серьёзного геополитического игрока и поставило бы под сомнение его реальную приверженность защите Украины.

Издание указывает, что нынешняя сдержанная реакция европейских лидеров, их попытки ограничиться дипломатическими каналами без применения решительных ответных мер или санкций, свидетельствуют о провале стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.

Ранее в Китае заявили об огромном давлении на Киев в переговорном процессе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше