Согласие ЕС на продажу Гренландии обернется катастрофой для Киева, заявили в Британии

Несмотря на то, что Гренландия покинула предшественника ЕС ещё в 1985 году, согласие на такую сделку, навязанную члену Евросоюза, стало бы катастрофой для имиджа ЕС как серьёзного геополитического игрока и поставило бы под сомнение его реальную приверженность защите Украины.