Эрдоган: Турция поддерживает Дамаск в борьбе с терроризмом

Эрдоган заявил аш-Шараа о поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого подтвердил поддержку Анкары усилиям Дамаска по противодействию террористическим угрозам. Контакт состоялся на фоне сохраняющейся напряжённости в ряде северных районов Сирии.

Ранее президент Сирии и лидер курдских «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди достигли соглашения о немедленном прекращении огня после нескольких недель боевых действий в Алеппо и других регионах на севере страны. Достигнутые договорённости были направлены на стабилизацию обстановки и снижение уровня насилия.

Во время беседы турецкая и сирийская стороны также обсудили состояние двусторонних отношений и текущие события в республике. Эрдоган подчеркнул важность сохранения территориальной целостности, единства и безопасности Сирии, а также отметил готовность Турции продолжать всестороннюю поддержку Дамаска, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее сообщалось, что армия Сирия выбила отряды РПК с военного аэродрома в провинции Ракка.

