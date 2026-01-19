Ричмонд
JP сообщил, что авианосец США вошел в Малаккский пролив на пути к Ирану

Американский авианосец USS Abraham Lincoln и его ударные группы достигли Малаккского пролива, расположенного между Малайзией и Индонезией, сообщил The Jerusalem Post.

Все новости РБК

Ожидается, что они войдут в зону ответственности Центрального командования США через пять-семь дней. Авианосец сопровождают два эсминца: USS Spruance и USS Michael Murphy.

По данным газеты, за последние 24 часа в Иорданию прибыли еще 12 истребителей F-15. Предполагается, что в регион направляются дополнительные истребители, которые прибудут в ближайшее время, на военной базе США в Диего-Гарсия также приземлились грузовые самолеты.

Официальные лица США сообщили изданию, что «сейчас рассматриваются все варианты». Чиновники добавили, что цель состоит в том, чтобы создать значительные силы на Ближнем Востоке, которые предоставят американскому президенту Дональду Трампу широкий спектр возможностей, если он решит нанести удар по Ирану.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Узнать точное количество человек, пострадавших или убитых в ходе протестов, на данный момент сложно, поскольку на всей территории страны отключили интернет и мобильную связь.

Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. О том, что Белый дом рассматривает военные удары, кибератаки, писал Axios.

16 января президент США сказал журналистам, что решение не наносить удары по Ирану было принято им самостоятельно.

Иранские власти предупреждали, что в случае военных действий со стороны США «законными целями» станут израильская территория, а также расположенные в регионе американские базы.

