JP сообщил, что авианосец США вошел в Малаккский пролив на пути к Ирану

По данным газеты, за последние 24 часа в Иорданию прибыли еще 12 истребителей F-15. Предполагается, что в регион направляются дополнительные истребители, которые прибудут в ближайшее время, на военной базе США в Диего-Гарсия также приземлились грузовые самолеты.