Келин назвал эскалацией планы Лондона по перехвату судов

«Это целенаправленная эскалация нестабильности, последствия которой для международного правопорядка и мировой торговли будут крайне серьезными… В любом случае, что бы ни придумали юрисконсульты правительства Соединенного Королевства, остановка и захват мирных судов в открытом море, в том числе под предлогом их присутствия в нелегитимных “санкционных списках”, — это грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, свободы судоходства», — сказал Келин газете «Известия».
Келин отметил, что вне зависимости от того, как Лондон обставляет свои маневры, цель британской политики — причинить максимально возможный ущерб российской экономике. Также посол РФ подчеркнул, что Британия уже давно не «владычица морей», и безнаказанными ее действия не останутся.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия будет рассматривать шаги Британии по реализации намерений перехватывать суда, якобы нарушающие западные санкции, как прямое нарушение морского права.