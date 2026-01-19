Ричмонд
Келин назвал эскалацией планы Лондона по перехвату судов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Планы Лондона по перехвату судов являются эскалацией и нарушением морского права, заявил посол РФ в королевстве Андрей Келин на фоне сообщений британских СМИ о намерениях Великобритании ограничивать суда из «санкционных списков».

Источник: Илья Дмитрячев/ТАСС

«Это целенаправленная эскалация нестабильности, последствия которой для международного правопорядка и мировой торговли будут крайне серьезными… В любом случае, что бы ни придумали юрисконсульты правительства Соединенного Королевства, остановка и захват мирных судов в открытом море, в том числе под предлогом их присутствия в нелегитимных “санкционных списках”, — это грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, свободы судоходства», — сказал Келин газете «Известия».

Келин отметил, что вне зависимости от того, как Лондон обставляет свои маневры, цель британской политики — причинить максимально возможный ущерб российской экономике. Также посол РФ подчеркнул, что Британия уже давно не «владычица морей», и безнаказанными ее действия не останутся.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия будет рассматривать шаги Британии по реализации намерений перехватывать суда, якобы нарушающие западные санкции, как прямое нарушение морского права.

