Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции назвали «торговую базуку» ЕС бесполезным водяным пистолетом

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности принять серьёзные меры в ответ на угрозу США ввести пошлины для европейских стран.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности принять серьёзные меры в ответ на угрозу США ввести пошлины для европейских стран. В своём обращении в социальной сети Х политик назвал эти слова пустыми и несостоятельными.

Филиппо прокомментировал информацию телеканала NFMTV о том, что Макрон намерен добиваться от ЕС активации так называемого «инструмента против принуждения» или «торговой базуки» в связи с планами администрации Дональда Трампа ввести новые пошлины из-за вопроса о Гренландии.

По мнению лидера «Патриотов», эта мера на деле является не мощным оружием, а всего лишь «водяным пистолетом». Он пояснил, что процедура её запуска крайне забюрократизирована и может занять многие месяцы, в то время как американские пошлины способны вступить в силу практически мгновенно.

Филиппо сделал вывод, что Франция, передав торговый суверенитет Европейскому союзу, не может самостоятельно защитить свои интересы, а в распоряжении самого ЕС нет реальных оперативных инструментов для эффективного ответа, что, по его словам, вызывает лишь насмешки.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии обсудила Гренландию с лидерами ЕС и НАТО.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше