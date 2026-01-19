Во Франции назвали «торговую базуку» ЕС бесполезным водяным пистолетом

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности принять серьёзные меры в ответ на угрозу США ввести пошлины для европейских стран. В своём обращении в социальной сети Х политик назвал эти слова пустыми и несостоятельными.
Филиппо прокомментировал информацию телеканала NFMTV о том, что Макрон намерен добиваться от ЕС активации так называемого «инструмента против принуждения» или «торговой базуки» в связи с планами администрации Дональда Трампа ввести новые пошлины из-за вопроса о Гренландии.
По мнению лидера «Патриотов», эта мера на деле является не мощным оружием, а всего лишь «водяным пистолетом». Он пояснил, что процедура её запуска крайне забюрократизирована и может занять многие месяцы, в то время как американские пошлины способны вступить в силу практически мгновенно.
Филиппо сделал вывод, что Франция, передав торговый суверенитет Европейскому союзу, не может самостоятельно защитить свои интересы, а в распоряжении самого ЕС нет реальных оперативных инструментов для эффективного ответа, что, по его словам, вызывает лишь насмешки.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии обсудила Гренландию с лидерами ЕС и НАТО.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.