Во Франции назвали «торговую базуку» ЕС бесполезным водяным пистолетом

По мнению лидера «Патриотов», эта мера на деле является не мощным оружием, а всего лишь «водяным пистолетом». Он пояснил, что процедура её запуска крайне забюрократизирована и может занять многие месяцы, в то время как американские пошлины способны вступить в силу практически мгновенно.