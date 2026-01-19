Стармер в беседе с Трампом назвал ошибочными новые пошлины США

«Во время телефонных разговоров премьер-министр повторил свою позицию по Гренландии. Он сказал, что безопасность на Крайнем Севере — приоритет для всех членов НАТО в целях защиты евроатлантических интересов. Он также сказал, что применение пошлин в отношении союзников за обеспечение коллективной безопасности ошибочно», — сказано в заявлении, опубликованном канцелярией Стармера.