Стармер в беседе с Трампом назвал ошибочными новые пошлины США

Решение властей США ввести новые пошлины для восьми европейских стран, в том числе Британии, является ошибочным, заявил британский премьер-министр Кир Стармер в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом.
Он также побеседовал по телефону с главой правительства Дании Метте Фредериксен, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.
«Во время телефонных разговоров премьер-министр повторил свою позицию по Гренландии. Он сказал, что безопасность на Крайнем Севере — приоритет для всех членов НАТО в целях защиты евроатлантических интересов. Он также сказал, что применение пошлин в отношении союзников за обеспечение коллективной безопасности ошибочно», — сказано в заявлении, опубликованном канцелярией Стармера.
Напомним, ранее президент Трамп объявил, что США с 1 февраля введут пошлины в 10 процентов на товары из Британии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, ФРГ и Нидерландов. С 1 июня эти тарифы вырастут до 25 процентов. Американский президент отметил, что пошлины будут действовать до заключения сделки о приобретении Гренландии у Дании.
18 января британский журналист Пирс Морган с иронией написал, что Лондон должен выкупить США обратно. Он обратил внимание, что Британия когда-то владела этой территорией. Морган добавил, что такой шаг укрепил бы безопасность Соединённого Королевства в Северной Атлантике.