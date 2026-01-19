«Огромная проблема»: в Германии пожаловались на разрыв связей с Россией

«Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — заявил он.