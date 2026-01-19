Ричмонд
«Огромная проблема»: в Германии пожаловались на разрыв связей с Россией

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Разрыв связей с Россией в энергетической сфере заставляет Европу исполнять любую волю США по отношению к Гренландии из-за страха прекращения поставок энергоносителей, заявил экс-министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб в интервью телеканалу Welt.

Источник: © РИА Новости

Отвечая на вопрос ведущего в студии, экс-министр отметил, что сильная зависимость в энергетике заставляет Брюссель быть куда сговорчивее в вопросе Гренландии, опасаясь потерять поставки энергоносителей.

«Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — заявил он.

По словам Бродкорба, Европа из-за своей политики попала в ситуацию, когда отношения с Россией оказались разорваны и ЕС остался без союзников, которых теперь придется заново искать.

«Нам нельзя одновременно вступать в конфликт с Китаем, Россией и США. Европе и Германии нужны партнеры по сотрудничеству в мире по вопросам безопасности, по экономическим вопросам, когда речь идет о таких вопросах, как ресурсы или энергетика», — предупредил политик.

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Кремле заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

