Посол Ирана в РФ: беспорядки в городах республики устроили агенты Израиля

Посол Ирана выразил мнение, что беспорядки в ряде иранских городов были спровоцированы действиями израильских агентов.

Источник: Аргументы и факты

Беспорядки в ряде иранских городов были спровоцированы действиями израильских агентов. Такое мнение изложил посол Ирана в России Казем Джалали в аналитической статье, подготовленной для ТАСС.

По его оценке, события 8 января следует рассматривать в контексте более широких региональных процессов. Они, как отмечается в материале, стали продолжением цепочки кризисных эпизодов, начавшихся в июне 2025 года, включая 12-дневное вооружённое противостояние Израиля и США с Ираном.

В статье указывается, что в момент обострения иранские власти находились в стадии переговоров и поиска путей урегулирования ситуации. Однако, по мнению дипломата, в этот период в разных городах активизировались израильские диверсионные группы, которые использовали мирные профессиональные собрания как инструмент непрямого давления и дестабилизации.

Ранее гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отмечал, что.

протесты в Иране могли быть созданы искусственно.