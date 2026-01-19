Посол Ирана в РФ: беспорядки в городах республики устроили агенты Израиля

Беспорядки в ряде иранских городов были спровоцированы действиями израильских агентов. Такое мнение изложил посол Ирана в России Казем Джалали в аналитической статье, подготовленной для ТАСС.
По его оценке, события 8 января следует рассматривать в контексте более широких региональных процессов. Они, как отмечается в материале, стали продолжением цепочки кризисных эпизодов, начавшихся в июне 2025 года, включая 12-дневное вооружённое противостояние Израиля и США с Ираном.
В статье указывается, что в момент обострения иранские власти находились в стадии переговоров и поиска путей урегулирования ситуации. Однако, по мнению дипломата, в этот период в разных городах активизировались израильские диверсионные группы, которые использовали мирные профессиональные собрания как инструмент непрямого давления и дестабилизации.
Ранее гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отмечал, что.
протесты в Иране могли быть созданы искусственно.