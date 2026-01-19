Посол Ирана в РФ: беспорядки в городах республики устроили агенты Израиля

В статье указывается, что в момент обострения иранские власти находились в стадии переговоров и поиска путей урегулирования ситуации. Однако, по мнению дипломата, в этот период в разных городах активизировались израильские диверсионные группы, которые использовали мирные профессиональные собрания как инструмент непрямого давления и дестабилизации.