СМИ: торговая война ЕС и США обернется катастрофой для Украины

По мнению аналитиков, полномасштабное торговое противостояние между Европейским союзом и Соединёнными Штатами окажет значительное негативное влияние на способности ЕС поддерживать Украину. Как отмечает газета New York Times, европейский континент сохраняет серьёзную зависимость от США как в сфере безопасности в рамках НАТО, так и в вопросах помощи Киеву.