СМИ: торговая война ЕС и США обернется катастрофой для Украины

По мнению аналитиков, полномасштабное торговое противостояние между Европейским союзом и Соединёнными Штатами окажет значительное негативное влияние на способности ЕС поддерживать Украину. Как отмечает газета New York Times, европейский континент сохраняет серьёзную зависимость от США как в сфере безопасности в рамках НАТО, так и в вопросах помощи Киеву.
Несмотря на сохраняющуюся неопределённость относительно конкретных ответных шагов Брюсселя, среди экспертов нарастает убеждённость в необходимости жёсткого и силового реагирования на действия Вашингтона в торговой сфере.
Эта позиция суммируется в приведённой газетой цитате старшего научного сотрудника института Bruegel Якоба Функа Киркегора: «Либо мы ведём торговую войну, либо оказываемся в настоящей войне».
Ранее сообщалось, что во Франции назвали «торговую базуку» ЕС бесполезным водяным пистолетом.
