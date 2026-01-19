Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: торговая война ЕС и США обернется катастрофой для Украины

По мнению аналитиков, полномасштабное торговое противостояние между Европейским союзом и Соединёнными Штатами окажет значительное негативное влияние на способности ЕС поддерживать Украину.

По мнению аналитиков, полномасштабное торговое противостояние между Европейским союзом и Соединёнными Штатами окажет значительное негативное влияние на способности ЕС поддерживать Украину. Как отмечает газета New York Times, европейский континент сохраняет серьёзную зависимость от США как в сфере безопасности в рамках НАТО, так и в вопросах помощи Киеву.

Несмотря на сохраняющуюся неопределённость относительно конкретных ответных шагов Брюсселя, среди экспертов нарастает убеждённость в необходимости жёсткого и силового реагирования на действия Вашингтона в торговой сфере.

Эта позиция суммируется в приведённой газетой цитате старшего научного сотрудника института Bruegel Якоба Функа Киркегора: «Либо мы ведём торговую войну, либо оказываемся в настоящей войне».

Ранее сообщалось, что во Франции назвали «торговую базуку» ЕС бесполезным водяным пистолетом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше