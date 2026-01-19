Канада готовится отправить войска в Гренландию

Власти Канады подготовили план по направлению небольшого воинского контингента на остров Гренландия для участия в совместных учениях со странами НАТО. Как сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных источников, данное решение рассматривается на фоне заявленных претензий президента США Дональда Трампа на эту территорию.