Келин назвал планы Британии по захвату судов России возвратом к пиратству

Планы британских властей по перехвату российских судов фактически являются возвращением к практике пиратства, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Он предупредил Лондон о последствиях таких шагов.
«То, о чем сейчас говорят лондонские политики, это фактически возврат в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Чёрная Борода. Только здесь забывают, что Британия уже давно не “владычица морей” и безнаказанными её действия не останутся», — сказал дипломат, слова которого приводят «Известия».
Келин обратил внимание на правовой нигилизм западных стран, которые, стремясь нанести вред России, продолжают применять двойные стандарты. По словам посла, теперь эта политика достигла беспрецедентных масштабов.
Дипломат призвал Лондон детально проанализировать все возможные риски перед тем, как «втягиваться в опасные авантюры».
Напомним, ранее сообщалось, что британские власти рассматривают возможность досмотра и задержания судов, которые, как они считают, относятся к так называемому «теневому флоту» России. СМИ уточняют, что правовую основу Лондон нашёл в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, принятом в 2018 году.
Экс-командующий Черноморским флотом РФ, адмирал Владимир Комоедовв беседе с aif.ru прокомментировал эту инициативу Британии. Он считает, что решением вопроса могла бы стать конвойная служба и охрана из спецназовцев на борту танкеров, которые рискуют подвергнуться захвату.