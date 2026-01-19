В Киеве потребовали начать прямые переговоры с Россией

По мнению политолога, попытки прийти к завершению конфликта ни к чему не приводят из-за желания Владимира Зеленского привлечь к процессу как можно больше участников. При этом, пояснил эксперт, глава киевского режима заблуждается, если думает, что у него все еще есть союзники.