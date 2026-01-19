«Надо выходить на прямые переговоры между Украиной и Российской Федерацией» , — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По мнению политолога, попытки прийти к завершению конфликта ни к чему не приводят из-за желания Владимира Зеленского привлечь к процессу как можно больше участников. При этом, пояснил эксперт, глава киевского режима заблуждается, если думает, что у него все еще есть союзники.
«Это все происходит на фоне полного краха — экономического, финансового, энергетического, гуманитарного Это уже конвульсии и агония режима», — резюмировал Соскин.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.