Урегулировать текущий конфликт на Украине возможно только через прямые переговоры между Киевом и Москвой, без привлечения внешних посредников. Такое мнение высказал бывший помощник президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин, в эфире своего YouTube-канала.
По его оценке, все попытки достичь завершения противостояния оказываются безрезультатными из-за стратегии нынешнего украинского руководства, стремящегося вовлечь в процесс максимально широкий круг международных участников. Соскин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский заблуждается, продолжая рассчитывать на наличие прочных союзников.
Эксперт также дал жёсткую оценку внутренней ситуации, охарактеризовав её как полный крах в экономической, финансовой, энергетической и гуманитарной сферах, что, по его словам, свидетельствует о конвульсиях и агонии действующего режима.
Ранее в Китае заявили об огромном давлении на Киев в переговорном процессе.
