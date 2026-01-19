Ричмонд
Посол Келин объяснил, чем грозит инициатива Британии по перехвату российских судов

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин резко осудил заявленные планы Лондона по перехвату и ограничению движения судов, включённых в односторонние санкционные списки.

В интервью газете «Известия» дипломат назвал эти намерения целенаправленной эскалацией, подрывающей международную стабильность и несущей серьёзные последствия для мирового правопорядка и торговли.

Келин заявил, что остановка и захват гражданских судов в открытом море, вне зависимости от предлогов, являются грубейшим нарушением фундаментальных принципов международного морского права и свободы судоходства. По его словам, суть политики Великобритании заключается в причинении максимального ущерба российской экономике. Посол также добавил, что Британия более не является «владычицей морей», и её действия не останутся без ответа.

