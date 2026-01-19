Ричмонд
Times: Германия может резко увеличить арендную плату для военных баз США

Источник газеты The Times заявил, что сценарий с закрытием военных баз США в Германии не прорабатывается.

Источник: Аргументы и факты

Немецкие власти могут резко увеличить для США размер арендной платы за размещение на своей территории американских военных объектов, написала британская газета The Times со ссылкой на источник.

На такой шаг Берлин способен решиться в ответ на планы Вашингтона ввести пошлины в отношении восьми стран Европы, включая ФРГ. Собеседник журналистов уточнил, что сценарий с закрытием военных баз США на территории Германии не прорабатывается.

Ранее о возможности увеличения арендной платы за размещение указанных объектов в ФРГ сообщали газета The Telegraph и журнал The Economist.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп предупредил о введении с 1 февраля пошлин для Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Британии и Нидерландов. Американский лидер уточнил, что тарифы могут быть отменены, если с Вашингтоном будет заключено соглашение о покупке у Копенгагена Гренландии.

Ранее также сообщалось, что новые пошлины могут сократить немецкий экспорт в США на 5−10 процентов. Это, по мнению экономических экспертов, спровоцирует ежегодные потери для немецкой экономики в размере от 8 до 15 миллиардов евро. Глава фракции «Зелёные» в бундестаге Катарину Дрёге, в свою очередь, призвала ЕС ввести ответные пошлины для США после угроз Трампа по поводу тарифов.

