Times: Германия может резко увеличить арендную плату для военных баз США

Ранее также сообщалось, что новые пошлины могут сократить немецкий экспорт в США на 5−10 процентов. Это, по мнению экономических экспертов, спровоцирует ежегодные потери для немецкой экономики в размере от 8 до 15 миллиардов евро. Глава фракции «Зелёные» в бундестаге Катарину Дрёге, в свою очередь, призвала ЕС ввести ответные пошлины для США после угроз Трампа по поводу тарифов.