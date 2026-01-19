Ричмонд
Родригес: Венесуэла планирует укреплять нефтегазовую промышленность

Делси Родригес подтвердила намерение продолжать развитие нефтегазовой отрасли Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила намерение продолжать развитие нефтегазовой отрасли страны и вновь обратилась с призывом к национальному единству.

Она подчеркнула, что укрепление нефтегазовой промышленности будет осуществляться с учетом общественных интересов, при ответственном управлении и бережном использовании валютных резервов. В числе приоритетов также обозначены активное стимулирование внутреннего производства и взвешенный подход к использованию импорта как фактора экономического роста.

По мнению Родригес, текущий этап требует сплоченности и зрелости общества. Она отметила, что Венесуэла обладает достаточными ресурсами для обеспечения устойчивого развития и повышения благосостояния граждан.

Ранее Родригес заявила, что в случае поездки в Соединённые Штаты она отправится туда с «гордо поднятой головой» и с венесуэльским флагом.

