Посол Келин назвал угрозы Британии о перехвате судов РФ возвратом в пиратство

Инициативы Британии о перехвате судов России фактически являются возвратом в эпоху пиратства. Об этом высказался российский посол в Лондоне Андрей Келин.

— То, о чем сейчас говорят лондонские политики, это фактически возврат в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода. Только здесь забывают, что Великобритания уже давно не «владычица морей», и безнаказанными ее действия не останутся, — цитируют его «Известия».

Он отметил, что правовой нигилизм западных стран, которые в попытках «насолить России» и раньше опирались на двойные стандарты, в настоящее время достиг «беспрецедентных масштабов». Также дипломат призвал Лондон тщательно взвесить все риски, прежде чем «втягиваться в опасные авантюры».

Желание Великобритании и ряда стран НАТО начать охоту на российские грузовые суда в международных водах может привести к пагубным последствиям. Об этом 15 января написало издание Responsible Statecraft.

Уточняется, что Россия может ответить двумя путями: сопровождать как можно больше судов своими военными кораблями и подлодками или самой начать захватывать суда и грузы Британии.

