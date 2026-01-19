США изучают возможность предоставления убежища проживающим в Британии евреям

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность предоставления убежища еврейскому населению Великобритании на фоне роста антисемитских настроений в стране. Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на личного адвоката Трампа Роберта Гарсона, данный вопрос обсуждается с Государственным департаментом.
Гарсон, родившийся в Манчестере, сделал жёсткое заявление, утверждая, что Великобритания перестала быть безопасным местом для евреев и что он не видит для них будущего в этой стране.
Ответственность за сложившуюся ситуацию и распространение антисемитизма адвокат возложил на премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
