Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США изучают возможность предоставления убежища проживающим в Британии евреям

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность предоставления убежища еврейскому населению Великобритании на фоне роста антисемитских настроений в стране.

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность предоставления убежища еврейскому населению Великобритании на фоне роста антисемитских настроений в стране. Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на личного адвоката Трампа Роберта Гарсона, данный вопрос обсуждается с Государственным департаментом.

Гарсон, родившийся в Манчестере, сделал жёсткое заявление, утверждая, что Великобритания перестала быть безопасным местом для евреев и что он не видит для них будущего в этой стране.

Ответственность за сложившуюся ситуацию и распространение антисемитизма адвокат возложил на премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее посол Келин объяснил, чем грозит инициатива Британии по перехвату российских судов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше