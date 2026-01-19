Филиппо: слова Макрона о тарифах США напоминают угрозу водяным пистолетом

Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о мерах противодействия новым пошлинам США ничего не значит и напоминает угрозу водяным пистолетом, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что после заявлений США о введении новых пошлин Макрон намерен запросить активацию со стороны ЕС «инструмента против принуждения», который также известен как «торговая базука».
«Вы, вероятно, везде прочитаете, что Макрон, столкнувшись с новыми тарифами Трампа из-за Гренландии, призвал к активации “инструмента противодействия принуждению” и что это настоящая “базука” ЕС для контратак! Реальность совершенно иная! Это водяной пистолет!» — написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х*.
Политик уверен, что инициатива французского президента связана с трудоемкой бюрократической процедурой. По его мнению, на реализацию этой идеи потребуются месяцы.
При этом, как отметил Филиппо, США могут ввести свои тарифы мгновенно. Лидер партии подчеркнул, что Франция не в состоянии самостоятельно защитить себя, поскольку передала свой торговый суверенитет Евросоюзу. Он добавил, что из-за этого над страной все смеются.
Напомним, 18 января депутат Национального собрания Франции от партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар отреагировал на планы по пошлинам США и призвал власти своей страны выйти из Североатлантического альянса. Он назвал абсурдной сложившуюся ситуацию, при которой одно государство угрожает другому, входящему в тот же оборонный альянс.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.