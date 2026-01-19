Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект «Люди Байкала» признан иноагентом

Медиа выступало против СВО на Украине и формировало негативный образ Вооружённых Сил.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 19 января. Министерство юстиции Российской Федерации включило проект «Люди Байкала» в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, медиа распространяло недостоверную информацию о решениях властей и проводимой ими политике, а также сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих, сообщается на сайте Минюста России.

Также проект выступал против проведения СВО на территории Украины, распространял сообщения и материалы иноагентов и иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, медиа взаимодействует с иностранным агентом.