Проект «Люди Байкала» признан иноагентом

IrkutskMedia, 19 января. Министерство юстиции Российской Федерации включило проект «Люди Байкала» в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, медиа распространяло недостоверную информацию о решениях властей и проводимой ими политике, а также сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих, сообщается на сайте Минюста России.
Также проект выступал против проведения СВО на территории Украины, распространял сообщения и материалы иноагентов и иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, медиа взаимодействует с иностранным агентом.