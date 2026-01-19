Идея присоединения Гренландии к США может изменить позицию Вашингтона по вопросу Крыма и привести к признанию крымского референдума 2014 года. С таким заявлением выступил директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди.
В комментарии РИА Новости он отметил, что если президент США Дональд Трамп продолжит настаивать на приобретении Гренландии, американская администрация будет вынуждена искать механизмы, которые позволят легитимизировать этот шаг в отношениях с Евросоюзом и Данией. По мнению эксперта, одним из вариантов может стать референдум с опорой на принцип самоопределения народов.
Бертольди считает, что в случае реализации такого сценария в США может измениться и оценка событий 2014 года в Крыму, где по итогам референдума полуостров вошел в состав России.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии в ответ предостерегали Вашингтон от любых попыток давления и подчеркивали необходимость уважения территориальной целостности.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел после госпереворота на Украине. По официальным данным, за вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, а многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Российские власти, в свою очередь, заявляют, что решение жителей полуострова было принято демократическим путем и соответствует международному праву и Уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
