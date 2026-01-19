Выявлена связь между Гренландией и признанием референдума в Крыму

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел после госпереворота на Украине. По официальным данным, за вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, а многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Российские власти, в свою очередь, заявляют, что решение жителей полуострова было принято демократическим путем и соответствует международному праву и Уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.