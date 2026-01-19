В Красноармейске, по словам местного жителя, находились иностранцы, которых он считает наемниками. Об этом РИА Новости рассказал беженец из города Владимир Головня.
Мужчина утверждает, что видел в Красноармейске граждан Великобритании и Франции. По его словам, один из них говорил по-русски, но с заметным акцентом. Головня также заявил, что пришел к выводу об их военном статусе из-за формы, которую они носили.
Ранее сообщалось, что вечером 30 ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады, включая информацию об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Путин поблагодарил группировку войск «Центр» за освобождение Красноармейска.
Читайте также: Объяснено, почему Киев оказался в самой тяжелой точке за всю СВО.