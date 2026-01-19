В Польше предупредили о риске распада ЕС из-за принятия Украины

Дипломат подчеркнул, что подобный подход станет опасным прецедентом, который может быть использован, например, в отношении считающихся «неудобными» государств, таких как Венгрия. По его словам, это может выражаться не в лишении членства, а в ограничении прав, что откроет путь для множества конфликтных сценариев внутри союза.