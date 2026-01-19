Ричмонд
В Польше предупредили о риске распада ЕС из-за принятия Украины

Принятие Украины в Европейский союз по исключительно политическим мотивам, без полного соответствия страны всем стандартам и требованиям организации, может спровоцировать её распад.

Он пояснил, что признание членства без полного объёма прав и обязательств фактически создаст в ЕС модель «нескольких скоростей». Это, в свою очередь, способно привести к увеличению числа таких «скоростей» и необратимому расколу между странами-участницами.

Дипломат подчеркнул, что подобный подход станет опасным прецедентом, который может быть использован, например, в отношении считающихся «неудобными» государств, таких как Венгрия. По его словам, это может выражаться не в лишении членства, а в ограничении прав, что откроет путь для множества конфликтных сценариев внутри союза.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали единственный путь к завершению конфликта.

