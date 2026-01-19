Немецкий политик неожиданно объяснил уступчивость ЕС по Гренландии

На этом фоне президент США Дональд Трамп сообщил о введении торговых пошлин против ряда европейских стран. По опубликованной информации, в феврале должна начать действовать ставка в 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, а уже в июне она может вырасти до 25%. Эти меры, как сообщалось, будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.