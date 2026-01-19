Разрыв энергетических связей с Россией поставил Европу в зависимость от США и теперь, по мнению немецкого политика, заставляет Брюссель вести себя куда осторожнее в спорных вопросах — включая ситуацию вокруг Гренландии.
Такую оценку в интервью телеканалу Welt дал бывший министр финансов земли Мекленбург — Передняя Померания Матиас Бродкорб. Он заявил, что после отказа от российских энергоносителей Европа оказалась в положении, когда критически зависит от поставок из США и не может позволить себе жесткую линию, опасаясь, что Вашингтон в любой момент перекроет поток.
Бродкорб отметил, что несколько лет назад европейские страны объясняли разрыв с Москвой желанием не быть «энергетически зависимыми», однако теперь, по его словам, зависимость просто сменила адрес. Дополнительным фактором риска он назвал низкий уровень запасов в хранилищах: в случае остановки поставок последствия для стран ЕС будут немедленными.
Политик также заявил, что текущая внешняя политика Европы привела к ситуации, при которой отношения с Россией оказались разорваны, а союзников в международной повестке стало меньше. По его словам, Европе и Германии нужны партнеры по вопросам безопасности, экономики и доступа к ресурсам, а одновременные конфликты с Китаем, Россией и США создают слишком опасный коридор.
На этом фоне президент США Дональд Трамп сообщил о введении торговых пошлин против ряда европейских стран. По опубликованной информации, в феврале должна начать действовать ставка в 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, а уже в июне она может вырасти до 25%. Эти меры, как сообщалось, будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США, называя его стратегически важным. Власти Дании и руководство Гренландии, со своей стороны, предупреждали Вашингтон о недопустимости силового сценария и подчеркивали ожидание уважения территориальной целостности.
В Москве ранее не раз заявляли, что отказ Запада от российских энергоресурсов стал ошибкой и приведет к более жесткой зависимости от новых поставщиков при более высокой цене. В Кремле также указывали, что часть стран все равно продолжает покупать российские нефть, газ и уголь через посредников.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания России рассматривается Западом как долгосрочная стратегия, а санкции, по его словам, ударили по мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей.
