Кабмин поддержал законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство РФ без замечаний поддержало законопроект, защищающий участников специальной военной операции от сокращения на работе. Это следует из отзыва кабмина, имеющегося в распоряжении ТАСС.
«Правительство РФ поддерживает законопроект», — говорится в документе.
Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает социальные гарантии для работников при сокращении численности или штата.