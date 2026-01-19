Ричмонд
Кабмин поддержал законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство РФ без замечаний поддержало законопроект, защищающий участников специальной военной операции от сокращения на работе. Это следует из отзыва кабмина, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство РФ поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает социальные гарантии для работников при сокращении численности или штата.