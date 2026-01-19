Бывшие хозяева областей ушли в тень после запрета КПСС

Совсем недавно первые секретари обкомов КПСС считались реальной властью на местах, а после августовских событий 1991 года их политическая и личная устойчивость рухнула за считанные недели. Партийный аппарат распустили, должности упразднили, и последние «советские губернаторы» оказались в новой стране без привычных рычагов и гарантий.
В СССР первый секретарь обкома, крайкома или республиканского комитета партии фактически был главным человеком в регионе. Он решал вопросы промышленности и строительства, распределял ресурсы, влиял на кадры и держал под контролем местную повестку. От его характера и предпочтений мог зависеть и спорт, и сельское хозяйство, и темпы жилищного строительства.
Перелом начался еще до распада страны. В марте 1990 года III Съезд народных депутатов отменил шестую статью Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Формально страна пошла к многопартийности, а партийная вертикаль перестала быть единственным центром управления. Полномочия первых секретарей заметно просели, хотя по инерции они еще воспринимались как главные начальники в областях и республиках.
К концу перестройки первых секретарей условно можно было разделить на несколько групп. Одни были представителями «старой школы», пришедшими еще при Брежневе и не принявшими реформы. Другие стали назначенцами Горбачева, которым доверили регионы в период бурной перестройки. Третьи, более молодые и публичные, получили посты уже в 1990 году, но удержались недолго: партийная система уходила из-под ног.
Финальная точка была поставлена после провала ГКЧП. 23 августа 1991 года деятельность КПСС в РСФСР приостановили, а 6 ноября партию запретили. На этом карьера большинства первых секретарей закончилась одномоментно. Дальше начиналась личная история — у каждого своя.
Олег Шенин, сделавший карьеру на крупных сибирских стройках и дошедший до руководства Красноярским крайкомом, в 1990 году оказался в Москве и вошел в партийную верхушку. Он поддержал ГКЧП и после провала путча был арестован. Из-за проблем со здоровьем его вскоре отпустили, но от своих взглядов он не отказался. В постсоветские годы Шенин оставался активным участником коммунистического движения, пытался вернуться в большую политику, однако кандидатом в президенты зарегистрирован не был. Он умер 28 мая 2009 года.
Геннадий Колбин прошел через руководящие должности в Ульяновске и Казахстане и оказался одной из самых спорных фигур перестроечного периода. Его назначение в Казахстан в 1986 году вызвало массовые выступления и жесткую реакцию силовых структур. В 1989 году его сняли и перевели в союзный Комитет народного контроля — позицию, которую обычно отдавали людям с репутацией личной честности. После распада СССР Колбин потерял прежний статус и работал уже на вторых ролях, в том числе на заводе в Нижнем Тагиле. В январе 1998 года он скончался в метро, тело несколько дней не могли опознать. Колбину было 70 лет.
Владимир Калашников руководил Волгоградской областью, делая ставку на аграрный сектор и мелиорацию. В период гласности область захлестнули многодневные митинги, и в 1990 году его заменили. Распад СССР он встретил пенсионером, позже жил в столичном регионе. В 2008 году погиб под колесами электрички в Подмосковье.
Ленинградскую партийную организацию в финальный период СССР возглавлял Борис Гидаспов — ученый-химик, выходец из научной среды, работавший в том числе на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Однако на политическом поле он оказался ближе к консервативному крылу КПСС и занял жесткую позицию против реформ. Во время августовских событий 1991 года он оказался среди руководителей, поддержавших ГКЧП в Ленинграде. Уголовное дело против него возбуждали, но вскоре закрыли. После ухода с поста он отошел от политики и занялся бизнесом в химической сфере. В 2007 году Гидаспов умер.
Владимир Миндолин — типичный представитель «горбачевского призыва». Он пришел в руководство Новосибирской области в 1990 году из академической среды и пробыл первым секретарем недолго. В дальнейшем занялся преподавательской и исследовательской работой, писал научные статьи и учебные пособия, продолжал публично отстаивать советское историческое наследие. Со временем Миндолин ушел в культурную сферу, став художественным руководителем театра в новосибирском Академгородке, параллельно продолжая преподавать.
Виталий Суслин, который возглавлял Ростовский обком КПСС в 1990—1991 годах, после поддержки ГКЧП оказался на обочине. Он пытался работать в партийной среде уже в рамках КПРФ, занимался дисциплиной и идеологией, но постепенно превратился в фигуру второго плана. Зарабатывал в бизнесе, затем работал помощником руководителя на промышленном предприятии. Умер 30 ноября 1997 года в возрасте 60 лет.
Истории последних первых секретарей показывают одну общую закономерность: система, которая десятилетиями держалась на партийной вертикали, обрушилась слишком быстро. У одних осталась попытка встроиться в новое время, у других — жесткая привязка к старому. И почти у всех — резкий переход от административной власти к жизни обычного человека, где уже нельзя было решить вопрос одним звонком.
