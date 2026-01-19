Бывшие хозяева областей ушли в тень после запрета КПСС

Геннадий Колбин прошел через руководящие должности в Ульяновске и Казахстане и оказался одной из самых спорных фигур перестроечного периода. Его назначение в Казахстан в 1986 году вызвало массовые выступления и жесткую реакцию силовых структур. В 1989 году его сняли и перевели в союзный Комитет народного контроля — позицию, которую обычно отдавали людям с репутацией личной честности. После распада СССР Колбин потерял прежний статус и работал уже на вторых ролях, в том числе на заводе в Нижнем Тагиле. В январе 1998 года он скончался в метро, тело несколько дней не могли опознать. Колбину было 70 лет.