Администрация США и власти Калифорнии встретятся в суде по «яичному спору»

23 февраля ожидается первое полноценное судебное заседание, на котором представители федеральной администрации США и властей Калифорнии представят свои позиции по так называемому «яичному спору», влияющему на цены по всей стране. Согласно информации РИА Новости, полученной в ходе анализа судебных документов, основанием для разбирательства стал иск президента Дональда Трампа, поданный в июле 2025 года.
Президент оспаривает местный закон Калифорнии (Proposition 12), утверждая, что его требования к содержанию сельскохозяйственных животных вынуждают фермеров по всей стране нести значительные расходы на переоборудование курятников. Это, в свою очередь, приводит к росту себестоимости яиц и раскручивает инфляцию на продовольствие. Трамп неоднократно заявлял, что отмена данных норм поможет обуздать рост цен.
На стороне штата в суде выступают такие организации, как Center for a Humane Economy, Animal Wellness Action и Ассоциация производителей яиц Калифорнии. Они уже представили свои контраргументы против предложения правительства рассмотреть дело в ускоренном порядке. Федеральной администрации предстоит дать официальный ответ на эти документы до 3 февраля, после чего суд 23 февраля заслушает устные выступления сторон.
Конфликт между Вашингтоном и Сакраменто не является единичным. К примеру, 8 января Министерство юстиции США уже подало иск против городов Морган-Хилл и Петалума в Калифорнии, оспаривая местные нормы, запрещающие использование газовой инфраструктуры и приборов при новом строительстве.
