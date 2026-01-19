Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: продажа Гренландии США пошлет Киеву катастрофический сигнал

Согласие Евросоюза на возможную принудительную передачу Гренландии США стало бы крайне негативным сигналом для Киева.

Источник: Аргументы и факты

Молчаливое согласие Евросоюза на возможную принудительную передачу Гренландии Соединенным Штатам стало бы крайне негативным сигналом прежде всего для Киева, отмечает британская газета Guardian.

Издание указывает, что, несмотря на выход Гренландии из Европейского сообщества в 1985 году, одобрение подобного сценария в отношении территории государства — члена ЕС подорвало бы представление о союзе как о самостоятельном геополитическом игроке.

Такой шаг поставил бы под сомнение заявленную приверженность Брюсселя поддержке Украины и защите международных принципов.

По оценке Guardian, осторожная позиция европейских стран и стремление ограничиться дипломатическими методами без применения жестких мер или санкций свидетельствуют о неэффективности стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС уступит США по вопросу Гренландии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше