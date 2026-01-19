Guardian: продажа Гренландии США пошлет Киеву катастрофический сигнал

Молчаливое согласие Евросоюза на возможную принудительную передачу Гренландии Соединенным Штатам стало бы крайне негативным сигналом прежде всего для Киева, отмечает британская газета Guardian.
Издание указывает, что, несмотря на выход Гренландии из Европейского сообщества в 1985 году, одобрение подобного сценария в отношении территории государства — члена ЕС подорвало бы представление о союзе как о самостоятельном геополитическом игроке.
Такой шаг поставил бы под сомнение заявленную приверженность Брюсселя поддержке Украины и защите международных принципов.
По оценке Guardian, осторожная позиция европейских стран и стремление ограничиться дипломатическими методами без применения жестких мер или санкций свидетельствуют о неэффективности стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС уступит США по вопросу Гренландии.