В странах Евросоюза в ближайшее время могут пересмотреть подход к России и скорректировать позицию по украинскому вопросу. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал турецкий эксперт по внешней политике Ариф Сабри Эфенди.
По его оценке, признаки сдвига уже проявляются в нескольких ключевых столицах. Эксперт считает, что Италия и Франция постепенно отходят от прежней жесткой риторики, а следом похожие обсуждения набирают силу и в Германии. На этом фоне, по его словам, возможны заметные изменения и в линии ЕС по Украине.
Эфенди отметил, что в Италии все чаще обращают внимание на экономические потери от конфронтации и поднимают тему возвращения к диалогу. Во Франции, как он утверждает, усилилась дипломатическая активность вокруг идеи европейской стратегической автономии. В Германии, по его словам, нарастает обсуждение пересмотра санкционной политики и вопросов безопасности как среди власти, так и в оппозиции.
Отдельно эксперт связал происходящее с изменениями в подходах США к Европе. По его мнению, новые сигналы со стороны Вашингтона уже дают ощутимый эффект. При этом Великобритания, как считает собеседник агентства, продолжает придерживаться максимально жесткой антироссийской линии.
На этом фоне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в новогоднем обращении раскритиковал политиков, которые пугают европейцев прогнозами о скорой войне, и выразил надежду, что 2026 год станет годом мира. Ранее, 14 января, российское посольство в Нидерландах заявило, что многие европейцы предпочли бы мир продолжению опосредованного конфликта с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, называя подобные сценарии бессмысленными. Он также говорил, что тема «российской угрозы» используется западными политиками для переключения внимания общества на внешние факторы.
