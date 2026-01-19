Турецкий эксперт допустил смягчение линии ЕС по России и Украине

Эфенди отметил, что в Италии все чаще обращают внимание на экономические потери от конфронтации и поднимают тему возвращения к диалогу. Во Франции, как он утверждает, усилилась дипломатическая активность вокруг идеи европейской стратегической автономии. В Германии, по его словам, нарастает обсуждение пересмотра санкционной политики и вопросов безопасности как среди власти, так и в оппозиции.