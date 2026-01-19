Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о сборах резервистов для защиты критической инфраструктуры

На полигоне, принадлежащем Южному военному округу, проходят специальные сборы, нацеленные на подготовку резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубоком тылу Российской Федерации.

На полигоне, принадлежащем Южному военному округу, проходят специальные сборы, нацеленные на подготовку резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубоком тылу Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, в ходе обучения личный состав отрабатывает навыки противодействия беспилотным летательным аппаратам условного противника и другим потенциальным угрозам. Тренировки организованы в условиях, максимально приближенных к реальным.

Минобороны подчеркнуло, что граждане, заключившие контракт о нахождении в мобилизационном людском резерве, не участвуют в специальной военной операции. Их задача заключается исключительно в защите объектов жизнеобеспечения в пределах своего региона.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили бронетехнику и роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.