Минобороны рассказало о сборах резервистов для защиты критической инфраструктуры

На полигоне, принадлежащем Южному военному округу, проходят специальные сборы, нацеленные на подготовку резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубоком тылу Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, в ходе обучения личный состав отрабатывает навыки противодействия беспилотным летательным аппаратам условного противника и другим потенциальным угрозам. Тренировки организованы в условиях, максимально приближенных к реальным.
Минобороны подчеркнуло, что граждане, заключившие контракт о нахождении в мобилизационном людском резерве, не участвуют в специальной военной операции. Их задача заключается исключительно в защите объектов жизнеобеспечения в пределах своего региона.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили бронетехнику и роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО.
