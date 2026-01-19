Жители Херсона посещают Карантинный остров, несмотря на блокпост ВСУ

Жители Херсона продолжают ездить на Карантинный остров, несмотря на блокпост вооруженных сил Украины. Об этом губернатор Владимир Сальдо заявил в интервью ТАСС.
По его словам, попасть на остров можно по двум мостам — автомобильному и железнодорожному. Автомобильный мост поврежден, движение по нему затруднено, однако, как утверждает Сальдо, транспорт туда иногда все же проезжает. При этом, по его данным, на подъезде установлен блокпост, где гражданских пытаются не пропускать.
Губернатор отметил, что жители нашли обходной путь. Он заявил, что на оставшемся железнодорожном мосту люди разобрали заграждения и восстановили сообщение с островом своими силами.
По оценке Сальдо, сейчас на Карантинном острове остаются не более 200 мирных жителей. Он также утверждает, что на территории микрорайона размещается большое количество украинских военных, которые используют гражданскую инфраструктуру. В частности, по его словам, бойцы ВСУ занимают школы, где размещают наблюдательные пункты, расчеты беспилотников и минометные группы. Сальдо заявил, что с острова ведутся обстрелы других районов города, при этом ответственность за удары, по его словам, перекладывают на другие силы.
Карантинный остров, также известный как микрорайон Корабел, расположен в западной части Херсона. На его территории находятся четыре предприятия — судостроительные и судоремонтные заводы.
Ранее, 3 августа 2025 года, подконтрольные Киеву власти Херсона объявили эвакуацию жителей острова, объяснив это нарушением газоснабжения. Сальдо в интервью заявил, что остров фактически превращен в военную базу. По его словам, военные размещают оборудование на крышах жилых домов, используют дворы школ и здания предприятий для укрытия техники и боеприпасов.
Также он сообщил, что часть жителей начала возвращаться на остров осенью, связывая это с ростом мародерства со стороны украинских военнослужащих. При этом, как утверждается, на территории микрорайона по-прежнему нет света, воды и газа.
