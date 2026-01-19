Жители Херсона посещают Карантинный остров, несмотря на блокпост ВСУ

По оценке Сальдо, сейчас на Карантинном острове остаются не более 200 мирных жителей. Он также утверждает, что на территории микрорайона размещается большое количество украинских военных, которые используют гражданскую инфраструктуру. В частности, по его словам, бойцы ВСУ занимают школы, где размещают наблюдательные пункты, расчеты беспилотников и минометные группы. Сальдо заявил, что с острова ведутся обстрелы других районов города, при этом ответственность за удары, по его словам, перекладывают на другие силы.