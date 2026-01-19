Башкирия открыла центр образования под Уфой, отремонтировала школу в ЛНР

Главным приоритетом управленческой команды Башкирии остается забота об участниках СВО и членах их семей. Помощь продолжится и после завершившегося в республике Года поддержки участников СВО, сообщил Радий Хабиров 15 января. Он напомнил, что у нас действуют 54 меры поддержки воинов, которые касаются разных сфер жизни. На их реализацию в прошлом году направили 30,8 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2024-м. Создается сеть специализированных Центров поддержки участников СВО, они уже работают в 27 городах и районах республики, в этом году откроют еще 36 таких центров.