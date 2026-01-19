Башкирия открыла центр образования под Уфой, отремонтировала школу в ЛНР

Про открытие школы.
Первый рабочий день нового года начался в Башкирии с важного события — 12 января в деревне Шмидтово Уфимского района открыли новую современную школу. Образовательный центр включает в себя школу на 640 учеников и детсад на 160 мест.
«Это очень долгожданная школа, район развивается. И, конечно, нам хотелось, чтобы дети, которые здесь появляются, учились в очень хороших условиях», — сказал на церемонии открытия Глава Башкирии. Он сообщил, что новой школе присвоено имя Героя России Ильдара Суфиярова. Здесь создан музей, посвященный герою.
В школе предусмотрено 34 учебных кабинета, есть музыкальный зал, медблок и библиотека. Все классы и мастерские оснащены современным оборудованием. Радий Хабиров осмотрел класс креативных индустрий и кабинет физики, посетил спортзал, мастерскую и столовую, она рассчитана на 320 мест. Глава пожелал ученикам «хорошей учёбы, учителям хороших условий, чтобы здесь было здорово учиться». В центре образования будут обучать по технологическому и естественно-научному профилям. Также школа будет сотрудничать с Уфимским нефтяным университетом, и ученики смогут выезжать на занятия в межвузовский кампус.
На территории школы есть физкультурно-спортивная зона с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками, площадка для занятий по ОБЖ.
Радий Хабиров посетил новый детсад центра и пообщался с воспитателями. Они поблагодарили Главу за уютный современный детский сад.
«Отличный получился центр образования. Меня радует, что строители научились строить, и качество материалов высокое, есть эстетика определенная. Школа упакована по полной программе, классы технологически оборудованы», — поделился Хабиров после осмотра. Он также поручил приобрести оборудование для школьного стоматкабинета, чтобы он быстрее начал работать.
Всего в 2025 году в республике построили 14 соцобъектов. Сейчас строятся большие школы в Нефтекамске и Стерлитамаке, в двух райцентрах, в Уфе три школы, в том числе математический лицей, который планируют открыть уже в следующем году.
Про 7-ю «Аксаковскую ёлку».
13 января в Уфе состоялось традиционное благотворительное мероприятие для особенных детей — «Аксаковская ёлка». Она проводится с 2019 года по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова и под патронажем председателя попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой. В этом году на ёлку в Башкирский театр оперы и балета со всей республики приехали более 300 ребят, в том числе из семей участников СВО.
«Вы самые лучшие, самые красивые, самые умные и самые сильные, — обратился к детям Радий Хабиров. — Желаю вам крепкого здоровья, чтобы недуги вас не беспокоили, чтобы вы хорошо учились и слушались родителей. Чтобы в вашей жизни всё получилось так, как вы мечтаете». Также Глава поблагодарил и передал добрые пожелания семьям, в которых папы и мужья находятся на передовой.
В фойе театра для детей организовали фотозоны, игры с аниматорами, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также праздничное настроение создавали весёлые ростовые куклы. Ребята посмотрели концерт «По страницам музыкальных сказок» и получили подарки от благотворителей.
После праздника Глава Башкортостана отметил, что «Аксаковская ёлка» — очень значимое мероприятие, за семь лет ее посетили уже 2000 особенных детишек. Такой праздник организуют в каждом городе и районе республики. Это часть большой системной работы с особенными детьми, которую проводят в республике. Всего в Башкирии более 21 тысячи особенных детей. Для них у нас создают полноценный комплекс мер поддержки — коррекционные школы, реабилитационные и лечебные учреждения. Так, через комплекс «Салют» в Уфе, где собраны самые лучшие технологии и практики, уже прошли 6 тысяч детей, рассказал Глава Башкирии.
Про праздник в Уфимском хосписе.
Особую помощь республика оказывает подопечным Уфимского хосписа. Напомним, его открыли в 2023 году, и это единственное в стране учреждение, спроектированное специально для оказания паллиативной помощи. 13 января Радий Хабиров с супругой специально приехали в Уфимский хоспис, чтобы поздравить подопечных учреждения со старым Новым годом. Для детей и взрослых здесь организовали настоящий праздник, представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.
«Уже по сложившейся традиции мы здесь встречаем старый Новый год, приходим к вам с моей супругой поздравить вас с наступившим Новым годом, — сказал Глава Башкирии. — Мы строили это здание с любовью. Создавали его для того, чтобы попавшие в непростые жизненные обстоятельства люди могли подлечиться и набраться сил».
Он поблагодарил за непростой труд коллектив хосписа, «которые здесь работают по зову сердца и души», и свою супругу, председателя попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирову, за то, что она «свои силы направила сюда, чтобы здесь было хорошо организовано». «Потому что хоспис не может существовать без поддержки людей и без хорошей организации», — подчеркнул Глава.
Радий Хабиров осмотрел помещения хосписа, пообщался с медработниками и подопечными учреждения. Сейчас здесь находятся 32 взрослых и 21 ребёнок с мамами. Всего с начала работы хосписа помощь в нём получили около 2 тысяч человек. Также на базе хосписа создали учебный комплекс в сфере паллиативной помощи для подготовки студентов медуниверситета и медколледжа.
По мнению Хабирова, посещение хосписа заставляет по-другому взглянуть на многие жизненные вопросы и «некоторых людей сюда надо приводить, чтобы они могли души свои прочистить».
«Здесь — самые тяжёлые случаи, которые могут произойти с человеком. У всех разные истории. Кто-то родился таким, кто-то в ДТП попал», — сказал он и отметил: правильно сделали, что в республике хоспис построили. Глава поблагодарил людей и предприятия, которые помогли это сделать. «Видите, скольким людям мы облегчаем жизнь», — подчеркнул он.
Про СВО и возвращение к нормальной жизни.
Главным приоритетом управленческой команды Башкирии остается забота об участниках СВО и членах их семей. Помощь продолжится и после завершившегося в республике Года поддержки участников СВО, сообщил Радий Хабиров 15 января. Он напомнил, что у нас действуют 54 меры поддержки воинов, которые касаются разных сфер жизни. На их реализацию в прошлом году направили 30,8 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2024-м. Создается сеть специализированных Центров поддержки участников СВО, они уже работают в 27 городах и районах республики, в этом году откроют еще 36 таких центров.
Из Башкирии на передовую 170 гумконвоев доставили 19 тысяч тонн груза, собранного всей республикой. Беспрецедентную поддержку фронту оказывают волонтеры. Только в волонтёрском штабе имени Шаймуратова за прошлый год сплели 35,7 тысячи масксетей, отшили 10,5 тысячи защитных костюмов и антидроновых одеял, приготовили 5,7 тонны лапши и баурсака, а также 25,5 тысячи банок домашних заготовок, рассказал Радий Хабиров и поблагодарил волонтёров за огромный вклад в победу.
С фронта в республику вернулись уже более 3 тысяч бойцов. «Тем, кто возвращается домой, обязательно поможем быстрее адаптироваться к мирной жизни. Это основная наша задача», — подчеркнул Глава Башкирии.
12 января на первом в этом году совещании правительства Глава вручил орден генерала Шаймуратова командиру мотострелкового полка полковнику Ринату Ибрагимову. Высокой награды участник СВО из Башкортостана удостоен за героизм и мужество при исполнении воинского долга. Офицер поблагодарил за поддержку воинов и подарил Радию Хабирову знак полка в виде древнеримского меча гладиуса.
Также в этот день Глава встретился с участником СВО Рустамом Сафиным и его семьёй. До ухода на СВО он был главой Мещегаровского сельсовета Салаватского района. Затем сельское поселение возглавила его супруга, многодетная мама Ильнара Сафина. На фронте Рустам Сафин прошел путь от механика-водителя до командира взвода противотанковых ракет. Его супруга Ильнара в 2024 году завоевала всероссийскую премию «Служение». Награду ей вручил президент Владимир Путин. На встрече Рустам Сафин поблагодарил руководство республики за поддержку семей воинов.
14 и 16 января из Уфы на передовую торжественно проводили мобилизованных и военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан». На площади перед «Уфа-Ареной» их проводили родные и близкие. Напутствуя воинов, вице-премьер Ирек Сагитов передал им от имени Главы Башкирии привет и благодарность за достойную службу. «Пожелание только одно: берегите друг друга. Благодаря таким, как вы, победа будет за нами», — сказал он.
Один из воинов — Айдар из Уфы, до мобилизации заведовал складом. «Служба идёт, бойцы не подводят ни семьи, ни республику, ни командование. Домой приезжаем по графику, регулярно. В семьях, конечно, волнуются за нас, но в целом спокойны», — поделился он с корреспондентом «Башинформа».
Одновременно Башкирия продолжает помогать городам Донбасса возвращаться к нормальной жизни. Так, на минувшей неделе в Красном Луче Луганской республики открыли реконструированную башкирскими строителями школу № 7.
Как сообщил Радий Хабиров, это один объект из большого перечня тех, которые Башкортостан помогает восстанавливать на подшефной территории в ЛНР. Школа сильно пострадала от обстрелов. Наши рабочие здесь отремонтировали кровлю, заменили окна, инженерные сети и коммуникации, установили новую котельную. В итоге третью учебную четверть дети начали в родной школе. «Когда прошлым летом я был в этой школе, мы договорились, что поможем оборудовать кабинет физики. В ближайшее время привезем в Красный Луч всё для этого необходимое», — заверил Глава Башкирии.
Про поздравление прокуроров.
16 января в Уфе прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника прокуратуры России. Коллектив прокуратуры Башкирии и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил Радий Хабиров. Он отметил, что прокуратура остаётся надёжным оплотом законности и правопорядка. А основным итогом ее работы является стабильная социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в республике.
«Ваш профессионализм, принципиальность и преданность делу — настоящий щит для общества, основа сильного суверенного государства. С гордостью отмечу, что прокуратура нашей республики по праву входит в число самых эффективных в Российской Федерации», — сказал Глава республики.
Так, только за прошлый год органы прокуратуры выявили более 91 тысячи нарушений законов и прав граждан. Благодаря своевременному прокурорскому реагированию восстановлены права детей-сирот, инвалидов, малоимущих семей. Более тысячи людей получили долгожданное жилье. Совместными усилиями долги по зарплате снизили с 880 млн до 134 млн рублей, рассказал Радий Хабиров. Он подчеркнул, что «это вопрос не столько статистики, сколько судеб и благополучия людей и их семей». Особую благодарность Глава выразил за поддержку участников спецоперации. В частности, в результате прокурорского реагирования восстановлены права 320 военнослужащих. Также важный вклад в общее дело вносит обеспечение контроля за соблюдением законности на предприятиях ОПК.
Радий Хабиров пожелал работникам прокуратуры успехов в их ответственном труде и вручил госнаграды.