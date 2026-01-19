Глава МИД Чехии раскритиковал идею Павела подарить Украине боевые самолеты

В парламенте на этом фоне прозвучало уточнение. Глава комитета по международным делам палаты депутатов Радек Вондрачек заявил, что Павел, вероятнее всего, имел в виду самолеты L-159 Alca. По его словам, такие машины состоят на вооружении чешской армии и действительно подходят для борьбы с БПЛА, однако речи о передаче этой техники Украине в формате «подарка» быть не может.