Расчет РСЗО «Град» ВС РФ уничтожил 20 боевиков ВСУ в районе Константиновки

После получения данных артиллерийский расчёт выполнил боевую задачу. В результате удара, по данным ведомства, было уничтожено три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов. Потери Вооружённых сил Украины на этом участке оцениваются до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.