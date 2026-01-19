Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет РСЗО «Град» ВС РФ уничтожил 20 боевиков ВСУ в районе Константиновки

Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» из состава Южной группировки войск поразил укреплённый опорный пункт противника, нанеся украинским силам значительные потери.

Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» из состава Южной группировки войск поразил укреплённый опорный пункт противника, нанеся украинским силам значительные потери.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила фортификационные сооружения, скопление личного состава и техники в жилой застройке посёлка Артёма.

После получения данных артиллерийский расчёт выполнил боевую задачу. В результате удара, по данным ведомства, было уничтожено три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов. Потери Вооружённых сил Украины на этом участке оцениваются до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что Минобороны рассказало о сборах резервистов для защиты критической инфраструктуры.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.