Расчет РСЗО «Град» ВС РФ уничтожил 20 боевиков ВСУ в районе Константиновки

Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» из состава Южной группировки войск поразил укреплённый опорный пункт противника, нанеся украинским силам значительные потери.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила фортификационные сооружения, скопление личного состава и техники в жилой застройке посёлка Артёма.
После получения данных артиллерийский расчёт выполнил боевую задачу. В результате удара, по данным ведомства, было уничтожено три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов. Потери Вооружённых сил Украины на этом участке оцениваются до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.
Ранее сообщалось, что Минобороны рассказало о сборах резервистов для защиты критической инфраструктуры.
