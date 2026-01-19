Евросоюз может развалиться в случае принятия в свой состав Украины исключительно по политическим причинам и с игнорированием соответствия страны стандартам содружества, заявил бывший посол Польши в Латвии Ежи Новаковский.
По его словам, на это повлияет разница в развитии отдельных частей Евросоюза.
«Если государство признается (членом ЕС — прим. ред.) без полного объема обязательств и прав, мы, фактически, признаем существование сообщества нескольких скоростей. Вскоре может оказаться, что скоростей станет ещё больше, и страны будут навсегда разделены», — сказал дипломат в интервью польскому изданию Fakt.
Новаковский считает, что возможное включение Украины в состав Евросоюза может стать опасным прецедентом, особенно с учётом того, что некоторые члены, в том числе Венгрия, организации выступают против приятия в содружество киевского режима.
«Это решение, безусловно, будет применено, например, в контексте Венгрии — это означает, что мы не лишаем их членства, но ограничиваем их права. Таких сценариев может быть гораздо больше», — добавил он.
Напомним, в декабре газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что в ЕС обсуждают идею включения Украины в состав блока к 1 января 2027 года в рамках плана по урегулированию украинского конфликта.
17 января швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовало статью, в которой говорилось, что вступление Украины в Евросоюз «взорвет» бюджет этого объединения. Авторы статьи обратили внимание, что указанная страна является большой, но бедной.