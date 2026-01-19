Стало известно о возможных планах Трампа на Канаду после Гренландии

Он пояснил, что формально у Канады останутся порты и выходы к морю, однако географически страна будет окружена территорией США практически со всех сторон. На этом фоне политолог напомнил, что Трамп уже называл Канаду «51-м штатом» и допустил развитие событий, при котором Гренландия станет 51-й, а Канада — 52-й.