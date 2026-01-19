Стало известно о возможных планах Трампа на Канаду после Гренландии

Президент США Дональд Трамп может не остановиться на теме Гренландии и в перспективе распространить свои претензии на Канаду, превратив ее в 52-й штат. Такое мнение 18 января высказал американский политолог Эрл Расмуссен.
В комментарии «Известиям» эксперт заявил, что интерес Трампа к Гренландии связан прежде всего с доступом к ресурсам острова, включая редкоземельные металлы. Второй мотив — усиление контроля над международными водными маршрутами в регионе. В таком сценарии Канада, по оценке Расмуссена, окажется фактически в «запертом» положении.
Он пояснил, что формально у Канады останутся порты и выходы к морю, однако географически страна будет окружена территорией США практически со всех сторон. На этом фоне политолог напомнил, что Трамп уже называл Канаду «51-м штатом» и допустил развитие событий, при котором Гренландия станет 51-й, а Канада — 52-й.
Расмуссен также предположил, что в случае подобного развития США могут аннексировать значительные и стратегически важные части Канады. По его словам, это поставит Оттаву в крайне сложную ситуацию, а отношения с соседом будут сопровождаться постоянными вызовами сразу по нескольким направлениям.
Юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, в свою очередь, отметил, что если Трампу удастся добиться присоединения Гренландии, он рассчитывает получить политический престиж и в перспективе — серьезную финансовую выгоду от острова.
Ранее телеканал NBC сообщал, что США могут заплатить до 700 млрд долларов за покупку Гренландии, если будет достигнута соответствующая сделка. При этом премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 13 января заявил, что жители острова хотят оставаться с Данией. Позже он назвал повторяющиеся заявления США по поводу острова неуважительными и неприемлемыми.
