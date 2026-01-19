Американцам ничего не стоит: названа неожиданная цена покупки Гренландии

Переключившийся с Венесуэлы на Гренландию президент США Дональд Трамп продолжает давить на Европу, пообещав ввести пошлины. Эксперты, оценив настойчивость американского лидера, заговорили о неминуемом переходе самого большого острова в мире под контроль Штатов.
Почему Трамп внезапно заинтересовался Гренландией и как Европа пытается оттянуть внимание США — в материале aif.ru.
«Трамп получит Гренландию».
Самый большой остров в мире неизбежно перейдет к Соединенным Штатам, считает экономист Михаил Беляев. Специалист в беседе с aif.ru объяснил свое мнение историческими предпосылками.
Напомним, Трамп ранее заявил о желании присоединить Гренландию к Штатам и даже пообещал крупные выплаты жителям острова.
Получив отказ от Дании, которой принадлежит Гренландия, американский лидер сообщил о введении в феврале текущего года пошлины в 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии.
По его словам, пошлина увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о приобретении Гренландии американской стороной.
«Соединенные Штаты рано или поздно получат Гренландию. Конечно, остров не станет 51-м штатом, потому что решать административно-территориальные дела — это дополнительная головная боль. Но при этом возможно что-то типа протектората и серьезного влияния со стороны США на территорию Гренландии», — сообщил Беляев.
Специалист, комментируя настойчивость Трампа, напомнил, что Соединенные Штаты уже давно связаны с островом.
«Сейчас некоторым кажется, что Трамп случайно обратил внимание на Гренландию, но на самом деле эта история глубже. Самой Дании остров достался совершенно случайно. Еще во время Второй мировой войны США размещали войска, строили базы и свободно действовали на острове. А после войны, в 1951 году, США и Дания подписали соглашение о том, что Штаты берут на себя обязанности по защите Гренландии наряду с Данией», — сказал он.
Арктика и добыча редких металлов.
Беляев отметил, что раньше Гренландия не сильно интересовала Соединенные Штаты: Арктика была не так важна, а о добыче на острове редкоземельных металлов не шло и речи. Сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась.
В качестве рычагов давления, которые может в современных условиях применить Трамп, экономист назвал обещанные американским лидером выплаты.
«Теперь, когда им пообещали, что они получат от 10 до 100 тысяч долларов, они проголосуют за кого хочешь. Особенно те жители, которые находятся в полной нищете. Пусть по 100 тысяч они и не получат, но раздать по 10 тысяч долларов 57 тысячам гренландцев для американцев ничего не стоит», — сказал он.
Беляев обратил внимание на то, что европейцы на притязания США отреагировали довольно вяло. При этом возможное введение пошлин заставило европейских политиков возмущаться чуть сильнее обычного.
По последним данным, восемь европейских стран, включая Францию и Германию, заявили о готовности укреплять безопасность в Арктике и защищать суверенитет Гренландии на фоне угроз США ввести пошлины.
Европа перешла на провокации.
Европейские лидеры на фоне притязаний Трампа решили действовать в привычной для них манере и переключить внимание на Россию. Глава Хорватии Зоран Миланович призвал Соединенные Штаты обратить внимание не на Гренландию, а на норвежский архипелаг Шпицберген.
Формально Шпицберген является частью Норвежского королевства. Однако Россия в рамках Шпицбергенского трактата имеет право на его эксплуатацию. Международное соглашение подписал и ряд других стран.
Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в беседе с aif.ru назвал заявление Милановича провокацией.
«Такой призыв является провокацией. Евросоюз продолжает разными путями пытаться столкнуть США и РФ. И, я думаю, это далеко не последняя провокация. Однако стоит понимать, что отношения между нашей страной и Штатами налаживаются, так что опасаться в связи с этими провокациями нечего», — отметил Колесник.
Депутат уточнил, что Шпицберген является норвежским островом, но РФ в рамках международного договора имеет право вести на его территории хозяйственную деятельность, а россияне могут приезжать туда без виз.
Ранее путешественники рассказали, чем Гренландия готовится встретить Трампа.