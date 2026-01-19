Американцам ничего не стоит: названа неожиданная цена покупки Гренландии

«Сейчас некоторым кажется, что Трамп случайно обратил внимание на Гренландию, но на самом деле эта история глубже. Самой Дании остров достался совершенно случайно. Еще во время Второй мировой войны США размещали войска, строили базы и свободно действовали на острове. А после войны, в 1951 году, США и Дания подписали соглашение о том, что Штаты берут на себя обязанности по защите Гренландии наряду с Данией», — сказал он.