Макгрегор объяснил замалчивание Зеленским итогов встречи в Майами

Напомним, 16 января посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина анонсировала проведение в США очередного этапа переговоров между украинской и американской сторонами по поводу урегулирования конфликта. 17 января глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что прибыл на встречу в Соединённые Штаты. Вместе с ним были секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.