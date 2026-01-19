Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно замалчивает результаты переговоров украинской делегации с американскими властями в Майами, опасаясь раскрыть свой очередной провал, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Мы хотим услышать о результатах встречи, а их нет. Ни ясных идей, ни определенного пути поиска решений, ни чётких соглашений. Чего обсуждали-то? Что так боишься рассказать, Зеленский?» — задался вопросом эксперт в видеоблоге другого отставного американского военного Дэниела Дэвиса.
Макгрегор обратил внимание, что киевский режим ранее постоянно устраивал представления из-за каждой беседы с американской стороной. При этом после последних переговоров не была проведена даже пресс-конференция. Он отметил странность указанной ситуации.
Полковник также указал на пользу от таких действий главы киевского режима.
«Впрочем, я считаю это правильным шагом для Зеленского. Ведь чем больше он будет молчать и прятаться, тем проще пробиться действительно правдивой информации», — добавил бывший советник Пентагона.
Напомним, 16 января посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина анонсировала проведение в США очередного этапа переговоров между украинской и американской сторонами по поводу урегулирования конфликта. 17 января глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что прибыл на встречу в Соединённые Штаты. Вместе с ним были секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на Украине затягивается из-за позиции киевского режима.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.