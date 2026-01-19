Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Асахи: половина японцев не поддерживает досрочные выборов в парламент

Половина жителей Японии выступает против планов премьер-министра распустить нижнюю палату парламента.

Источник: Аргументы и факты

Половина жителей Японии выступает против планов премьер-министра Санаэ Такаити распустить нижнюю палату парламента и назначить досрочные выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные газетой «Асахи».

Согласно данным исследования, инициативу проведения внеочередных выборов поддержали 36% респондентов, тогда как 50% высказались против такого шага. Еще 14% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.

Ожидается, что в понедельник Санаэ Такаити на пресс-конференции официально объявит о роспуске нижней палаты парламента и старте избирательного процесса, при этом предварительной датой голосования называется 8 февраля. Опрос проводился 17−18 января методом телефонной компьютерной выборки среди 1228 граждан старше 18 лет, информация о статистической погрешности не приводится.

Ранее Такаити сообщила руководству правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) о том, что рассматривает вопрос о роспуске нижней палаты парламента. Роспуск нижней палаты в ближайшее время на фоне высоких рейтингов правительства Такаити позволит укрепить позиции партии в палате.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше