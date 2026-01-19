Асахи: половина японцев не поддерживает досрочные выборов в парламент

Половина жителей Японии выступает против планов премьер-министра Санаэ Такаити распустить нижнюю палату парламента и назначить досрочные выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные газетой «Асахи».
Согласно данным исследования, инициативу проведения внеочередных выборов поддержали 36% респондентов, тогда как 50% высказались против такого шага. Еще 14% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.
Ожидается, что в понедельник Санаэ Такаити на пресс-конференции официально объявит о роспуске нижней палаты парламента и старте избирательного процесса, при этом предварительной датой голосования называется 8 февраля. Опрос проводился 17−18 января методом телефонной компьютерной выборки среди 1228 граждан старше 18 лет, информация о статистической погрешности не приводится.
Ранее Такаити сообщила руководству правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) о том, что рассматривает вопрос о роспуске нижней палаты парламента. Роспуск нижней палаты в ближайшее время на фоне высоких рейтингов правительства Такаити позволит укрепить позиции партии в палате.