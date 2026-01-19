Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что американская сторона сама блокировала возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.
По словам Дэвиса, каждый раз, когда возникал шанс завершить боевые действия через переговоры, в Вашингтоне, как он утверждает, отвечали отказом. Он заявил, что американские власти придерживались подхода, при котором их устраивал только вариант поражения России.
Военный также считает, что ставка на ослабление Москвы в итоге сыграла против самих США. По его словам, в Белом доме и Пентагоне были настолько заняты поиском способов давления на Россию, что упустили момент, когда Вашингтон начал терять возможности диктовать условия.
Дэвис заявил, что Россия, по его оценке, не ослабла, а напротив — усилилась. Он добавил, что попытки нанести ущерб Москве экономическими и военными методами, как он выразился, провалились.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва выступает за долгосрочное урегулирование, а не за временные перемирия. Он подчеркивал, что речь должна идти об устранении первопричин конфликта, включая угрозы безопасности, связанные с расширением НАТО, а также ситуацию вокруг русскоязычного населения на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что идея прекращения огня, которую продвигают европейские страны, рассматривается как попытка дать Киеву передышку. При этом он отмечал, что Россия готова вести разговор даже с такими инициаторами.
Читайте также: Известный певец заявил, что молодые вокалисты в России «не тянут и двух нот».