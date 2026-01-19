Globe and Mail: Канада обдумывает отправку войск в Гренландию

Канадские власти разработали планы по отправке ограниченного контингента войск в Гренландию для участия в учениях НАТО, проводимых Данией, на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
Согласно информации издания, небольшая группа канадских военнослужащих может быть направлена на Гренландию уже на этой неделе, если премьер-министр Марк Карни утвердит соответствующий план. Цель миссии — участие в совместных военных маневрах с другими странами-членами НАТО.
Источники подчеркнули, что точная дата принятия решения премьер-министром пока неизвестна, однако сами чиновники считают неизбежным, что подобный шаг будет предпринят.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни на фоне заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии напомнил о принципах коллективной обороны, закрепленных в Североатлантическом договоре.