Globe and Mail: Канада обдумывает отправку войск в Гренландию

Канадские власти разработали планы по отправке ограниченного контингента войск в Гренландию для участия в учениях НАТО, проводимых Данией, на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.