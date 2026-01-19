Зеленский ввел ЧС по энергетике и устроил разборки с Кличко из-за Киева

После этого мэр Киева пожаловался в соцсетях на постоянные нападки со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров. Он также напомнил, что его призыв к жителям временно покинуть столицу был, по его версии, прямым предупреждением об угрозах, а не попыткой сеять панику.