Зеленский ввел ЧС по энергетике и устроил разборки с Кличко из-за Киева

Объявление режима ЧС на Украине стало поводом для нового публичного конфликта между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. На это обратило внимание издание UnHerd, связав ситуацию с нарастающей политической турбулентностью в стране.
По версии авторов публикации, решение о чрезвычайном положении прозвучало для киевлян как дополнительный удар на фоне проблем с энергоснабжением. При этом Зеленский, как отмечается, использовал момент, чтобы раскритиковать столичную администрацию и упрекнуть Кличко в слабой подготовке города по сравнению с другими регионами.
В материале говорится, что президент Украины тем самым подорвал доверие общества к местным властям и продемонстрировал хаотичность украинской политики, сделав ставку на публичное унижение политического оппонента.
Кличко, в свою очередь, воспринял обвинения как оскорбление работы тех, кто, по его словам, занимался восстановлением города. 14 января Зеленский в вечернем обращении заявил, что власти Киева действуют с «значительно меньшей интенсивностью», чем руководители других областей, и потребовал срочно исправлять ситуацию.
После этого мэр Киева пожаловался в соцсетях на постоянные нападки со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров. Он также напомнил, что его призыв к жителям временно покинуть столицу был, по его версии, прямым предупреждением об угрозах, а не попыткой сеять панику.
Позже Страна.ua сообщила, что Зеленский и Кличко вступили в перепалку на фоне блэкаута в Киеве. На этом фоне в украинской энергетике объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Государственным компаниям, по опубликованным данным, предписали зимой закупать не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков.
