Сальдо: Киев ответит за преступления против мирных жителей Херсонской области

«Мы создали у себя реестр — сейчас начали вести — всех преступлений, которые совершает киевский режим именно на территории Херсонской области. Преступлений, разрушенных объектов, людей погибших или пострадавших. Придет время — за все это ответят те, кто это делает», — сказал он.
Сальдо подчеркнул, что Киев пытается представить свои преступления как борьбу за свои интересы, однако на деле они «ведут охоту на живых людей». «Преступность людей, которые руководят этими процессами, налицо», — подчеркнул он.