Сальдо: Киев ответит за преступления против мирных жителей Херсонской области

«Мы создали у себя реестр — сейчас начали вести — всех преступлений, которые совершает киевский режим именно на территории Херсонской области. Преступлений, разрушенных объектов, людей погибших или пострадавших. Придет время — за все это ответят те, кто это делает», — сказал он.