Штурмовик ВС РФ рассказал, как на одного бойца в Прилуках шли десятки дронов

Украинские операторы беспилотников в районе населенного пункта Прилуки Запорожской области могли направлять на одного российского бойца до 20 БПЛА.

Об этом ТАСС рассказал штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Артем.

По его словам, интенсивность атак менялась. В одни моменты дронов могло не быть вовсе, в другие — в воздух поднимались сразу десятки аппаратов. Он отметил, что счет мог доходить до 10−20 беспилотников, работавших по одной цели.

Ранее, 17 января, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Прилуки в Запорожской области.

