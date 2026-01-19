Штурмовик ВС РФ рассказал, как на одного бойца в Прилуках шли десятки дронов

Украинские операторы беспилотников в районе населенного пункта Прилуки Запорожской области могли направлять на одного российского бойца до 20 БПЛА.
Об этом ТАСС рассказал штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Артем.
По его словам, интенсивность атак менялась. В одни моменты дронов могло не быть вовсе, в другие — в воздух поднимались сразу десятки аппаратов. Он отметил, что счет мог доходить до 10−20 беспилотников, работавших по одной цели.
Ранее, 17 января, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Прилуки в Запорожской области.
