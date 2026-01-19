Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполковник Дэвис обвинил США в саботаже урегулирования конфликта на Украине

Соединенные Штаты виновны в саботаже мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Соединенные Штаты виновны в саботаже мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

— Каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, чтобы завершить конфликт, мы отклоняем его. Мы говорим: «Нет, нам это не нужно, мы хотим только, чтобы Россия проиграла», — заявил он на своем YouTube-канале.

В США были настолько сильно заняты поиском способов ослабления РФ, что не заметили, как сами стали отставать от Москвы и потеряли возможность диктовать условия.

— Российская Федерация становится только сильнее. Все, что мы сделали для того, чтобы уничтожить ее — экономически или в военном плане, — провалилось, — заключил Дэвис.

Переговоры Соединенных Штатов с Украиной, проходящие во Флориде, проходят тяжело. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов*, секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров и руководитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия прилетели с визитом в США 17 января. Сообщалось, что украинская делегация намерена обсудить параметры мирного соглашения.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше