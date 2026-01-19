Соединенные Штаты виновны в саботаже мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис.
— Каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, чтобы завершить конфликт, мы отклоняем его. Мы говорим: «Нет, нам это не нужно, мы хотим только, чтобы Россия проиграла», — заявил он на своем YouTube-канале.
В США были настолько сильно заняты поиском способов ослабления РФ, что не заметили, как сами стали отставать от Москвы и потеряли возможность диктовать условия.
— Российская Федерация становится только сильнее. Все, что мы сделали для того, чтобы уничтожить ее — экономически или в военном плане, — провалилось, — заключил Дэвис.
Переговоры Соединенных Штатов с Украиной, проходящие во Флориде, проходят тяжело. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов*, секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров и руководитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия прилетели с визитом в США 17 января. Сообщалось, что украинская делегация намерена обсудить параметры мирного соглашения.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.