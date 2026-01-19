Покупка Гренландии может вписать имя Трампа в историю

Если президенту США Дональду Трампу удастся довести до сделки идею покупки Гренландии, это станет событием мирового масштаба. Остров площадью около 2,17 млн квадратных километров по размерам сопоставим с Луизианской покупкой 1803 года и превышает Аляску, которую США приобрели в 1867-м.
Как отмечается в публикации RT, включение Гренландии в состав Соединенных Штатов резко увеличило бы территорию страны. В таком случае США могли бы выйти на второе место в мире по площади — после России, обогнав Канаду.
В материале подчеркивается, что подобный шаг стал бы мощным внешнеполитическим сигналом: в условиях, когда география по-прежнему влияет на военную и экономическую устойчивость, расширение территории воспринимается как демонстрация глобальных амбиций.
Отдельно указывается на стратегическое значение самой Гренландии. Остров занимает ключевую точку в Арктике, где таяние льдов открывает новые морские маршруты и усиливает конкуренцию между крупнейшими державами.
Публицист Дмитрий Петровский считает, что если Трамп действительно добьется присоединения Гренландии, то этот шаг обеспечит ему место в ряду наиболее заметных американских лидеров.
