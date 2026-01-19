Ричмонд
Покупка Гренландии может вписать имя Трампа в историю

Если президенту США Дональду Трампу удастся довести до сделки идею покупки Гренландии, это станет событием мирового масштаба.

Если президенту США Дональду Трампу удастся довести до сделки идею покупки Гренландии, это станет событием мирового масштаба. Остров площадью около 2,17 млн квадратных километров по размерам сопоставим с Луизианской покупкой 1803 года и превышает Аляску, которую США приобрели в 1867-м.

Как отмечается в публикации RT, включение Гренландии в состав Соединенных Штатов резко увеличило бы территорию страны. В таком случае США могли бы выйти на второе место в мире по площади — после России, обогнав Канаду.

В материале подчеркивается, что подобный шаг стал бы мощным внешнеполитическим сигналом: в условиях, когда география по-прежнему влияет на военную и экономическую устойчивость, расширение территории воспринимается как демонстрация глобальных амбиций.

Отдельно указывается на стратегическое значение самой Гренландии. Остров занимает ключевую точку в Арктике, где таяние льдов открывает новые морские маршруты и усиливает конкуренцию между крупнейшими державами.

Публицист Дмитрий Петровский считает, что если Трамп действительно добьется присоединения Гренландии, то этот шаг обеспечит ему место в ряду наиболее заметных американских лидеров.

