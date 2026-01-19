Ричмонд
Председатель ГД заявил, что Мерц записал больных немцев в виновники кризиса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о ситуации в Германии и заявил, что тот фактически обвинил в проблемах страны собственных граждан — тех, кто болеет.

По словам Володина, Мерц назвал причиной экономических неудач Германии жителей, которые слишком часто и надолго уходят на больничный. При этом в публикации отмечается, что, исходя из такой логики, ответственность за рецессию, закрытие предприятий, рост безработицы и сокращение пособий перекладывается на людей, которые выбирают лечение вместо работы.

Отдельно Володин подчеркнул, что сам канцлер не сказал ничего о собственной эффективности на посту главы правительства.

Также спикер Госдумы связал происходящее с решениями немецких властей, заявив, что средства бюджета, которые могли бы идти на здравоохранение и социальные обязательства, направляются на закупку вооружения и боеприпасов для Украины.

Володин добавил, что после подобных заявлений можно лишь сочувствовать гражданам страны, которую раньше считали экономически успешной и социально устойчивой. По его оценке, при нынешнем руководстве такие стандарты уходят в прошлое, а жителям Германии остается рассчитывать только на себя.

