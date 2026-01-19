Иностранные наемники из Колумбии, которых передали в распоряжение 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, уже в первый день отказались выходить на передовые позиции в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По данным источника, речь идет о направлении Меловое — Хатнее. Как утверждается, колумбийцы не стали выполнять поставленную задачу, выразив недовольство действиями украинского командования.
Собеседник агентства заявил, что причиной конфликта стало расформирование их подразделения и отстранение от руководства офицеров из числа соотечественников. После этого иностранцы, по утверждению силовых структур, отказались выходить на линию соприкосновения.
Ранее в декабре 2025 года источники сообщали, что на этом участке украинские подразделения якобы отказываются идти в контратаки.
Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников, а российские военные продолжат уничтожать их на территории Украины. Также отмечалось, что сами наемники в ряде интервью жаловались на слабую координацию со стороны командования ВСУ и высокий риск гибели в боях.
