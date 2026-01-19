В Харьковской области наемники из Колумбии отказываются воевать

Иностранные наемники из Колумбии, которых передали в распоряжение 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, уже в первый день отказались выходить на передовые позиции в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.